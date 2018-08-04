«Подвесили за руки на входных воротах»: В Узбекистане на рынке устроили самосуд над подозреваемым в воровстве

В Узбекистане продавцы рынка в городе Беруни (Республика Каракалпакстан) устроили самосуд над предполагаемым вором: парня поймали, связали и подвесили за руки на входных воротах.

Соответствующее видео 1 августа обнародовал Kun.uz.

Через несколько часов после публикации на случившееся отреагировало МВД Узбекистана. Согласно официальным данным, самосуд устроил некий гражданин У. А, который обвинил молодого человека Д. Н. в воровстве и решил наказать его. Против У.А., устроившего самосуд, возбуждено уголовное дело по статье «самоуправство».

Количество самосудов в Узбекистане неустанно растет. Чаще всего наказывают проституток, представителей сексуальных меньшинств и воров.