В ГСЧС показали последствия очередного пожара павильонов Коблево – от огня удалось уберечь базы отдыха

В Госслужбе чрезвычайных ситуаций в Николаевской области покали последствия очередного пожара в Коблево.

Как известно, в пятницу вечером, 3 августа, в центре курортной зоны Коблево загорелись торговые павильоны. В результате пожара от электроэнергии оказался отключен весь центр населенного пункта. Отметим, что 2 августа в Коблево также возник пожар павильонов – некоторые считали это не совпадением, а целенаправленным поджогом.

В ГСЧС сообщают, что звонки о пожаре 3 августа начали поступать после полуночи. На место прибыли отделения местной пожарной охраны «Коблево», 8-й Государственной пожарно-спасательной части и 39-й ГПСЧ Южного. В 01:45 пожар был локализован, в 02:30 ликвидировали на площади 400 квадратных метров.

В связи с тем, что затруднен подъезд к источникам воды, спасатели двумя переносными мотопомпами осуществляли забор воды из бассейна базы отдыха «Днестр». В подвозе воды автоцистерной «МАЗ»помощь оказал частный предприниматель.

Благодаря слаженными действиями спасателей спасено рядом расположенные две базы и ресторан «Адмирал». Всего к тушению привлекалось пять единиц техники и 20 человек от ГСЧС и МПО. Пострадавших в результате пожара нет. Причину пожара устанавливают сотрудники полиции.