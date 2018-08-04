На Закарпатье в результате масштабного ДТП пострадали четыре человека – трасса Киев-Чоп перекрыта

На трассе Киев-Чоп возле Мукачево в Закарпатской области утром 4 августа столкнулись три автомобиля. Пострадали четыре человека, один из них - в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

Авария произошла возле села Иванивцы.

«На дороге столкнулись «Volkswagen Tiguan», «Volkswagen Transporter» и «Mercedes». По предварительной информации, «Volkswagen Tiguan» выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с «Mercedes», а затем с «Volkswagen Transporter», - говорится в сообщении.

Пострадавшие - жители Черновицкой, Львовской и Одесской областей. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Как пишет Mukachevo.net, в крайне тяжелом состоянии - пострадавший 1986 года рождения, который был в авто «Volkswagen Tiguan». У него черепно-мозговая и тяжелая брюшная травмы, множественные переломы бедра с повреждением бедренной артерии, он без сознания и без давления. К нему экстренно вызвали судинного хирурга.

Еще двое пострадавших с этого автомобиля также имеют многочисленные травмы. Женщина из Одесской области 1991 года рождения находится в реанимации, однако ее состояние стабильное. В 45-летнего водителя фуры из Львовской области сломанное бедро, голень, торакальная травма, черепно-мозговая травма.

Движение по трассе Киев-Чоп временно перекрыли.

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Напомним, на Черниговщине перевернулся автобус с детьми, пострадали восемь человек.