На Одесчине на трассе автомобиль, объезжая собаку, врезался в отбойник – погиб ребенок

На 328 км автодороги «Киев-Одесса» возле села Троицкое Любашевского района произошло ДТП с участием автомобиля «Hyundai Elantra» в результате которого один человек погиб и четверо госпитализированы.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что водитель, выполняя маневр, а именно объезд собаки, которая выбежала на проезжую часть, не справилась с управлением и совершила наезд на металлический отбойник с правой стороны.

В результате аварии на месте происшествия погиб ее малолетний сын 2011 рождения. Сама женщина и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, госпитализированы в Любашевскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Напомним, на Закарпатье в результате масштабного ДТП пострадали четыре человека – трасса Киев-Чоп перекрыта.