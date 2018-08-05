В селе на Николаевщине корова упала в колодец – ее доставали спасатели

В субботу, 4 августа, в Николаевской области спасатели достали из колодца упавшую корову.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 8:30 в Службу спасения поступила информация о том, что в двухметровом колодце на открытой территории села Даниловка Березанского района находится корова. Как выяснилось, в «ловушку» она попала во время выпаса. Своими силами жители села достать ее не смогли.

Дежурный караул 8-й Государственной пожарно-спасательной части вместе с местными жителями подхватили животное с помощью веревки и пожарных рукавов и вытащили ее на поверхность.

Отмечается, что животное не пострадало не пострадало.

Напомним, что ранее на Николаевщине спасатели вытащили из водоема застрявшую в иле корову.