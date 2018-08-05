В Швеции полицейские застрелили парня с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета

В Швеции полицейские застрелили 20-летнего парня с синдромом Дауна и аутизмом, приняв игрушку в его руках за оружие.

Об этом пишет Новое время, об этом пишет The Local со ссылкой на прокурора, который ведет предварительное расследование действий полиции.

«Выяснилось, что объект был какой-то игрушечный. Также выяснилось, что более одного офицера стреляли из служебного оружия», - говорится в сообщении.

Известно, что полиция открыла огонь во время проведения проверки в центральном районе шведской столицы Вазастан в связи с «угрожающей ситуацией».

«Если полиция применяет служебное оружие против любого лица, то, как правило, проводится предварительное расследование, но в настоящее время ни один сотрудник полиции не подозревается в совершении какого-либо преступления. Предварительное следствие начато для того, чтобы мы могли осуществить следственные мероприятия», - сказал прокурор.

Напомним, что в городе Санта-Роса, штат Калифорния, двое помощников шерифа застрелили подростка, в руках которого был игрушечный автомат.