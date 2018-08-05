В Днепре водитель катера врезался в ресторан – у мужчины были признаки алкогольного опьянения

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 5 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

В Днепре 5 августа около полуночи водитель катера «Аура» в нетрезвом состоянии врезался в ресторан.

Об этом сообщает «Информатор».

Сотрудники патрульной полиции рассказали, что на линию «102» поступил вызов о том, что некий катер врезался в ресторан «Горец».

После прибытия на место происшествия патрульные поднялись на судно и увидели там капитана. При общении с водителем у него обнаружили признаки алкогольного опьянения. 

Полицейские предложили мужчине пройти тест на драгере, но он отказался. На место вызвали патрульную полицию для составления протокола и следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства.

Ресторан "Горец"

Напомним, что в Германии грузовик въехал в летнюю площадку ресторана, сообщают о четырех погибших.

Виолетта Чех

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия