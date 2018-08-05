В Швейцарских Альпах разбился пассажирской самолет – 20 человек погибли

В субботу, 4 августа, в Швейцарских Альпах с западной стороны горы Лиц Зегнас в кантоне Граубюнден произошла авиакатастрофа небольшого самолета, возможно, пострадало до 20 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщают в агентстве, власти страны предоставили мало информации о количестве лиц, находившихся на борту самолета JU-Air.

По данным местных СМИ и веб-сайтов авиации самолет, который способен разместить на борту 17 пассажиров, двух пилотов и бортпроводника, разбился вдребезги и никто не выжил. Также в СМИ отмечают, что все места на этот самолет были забронированы.

Обломки самолета были найдены в месте окруженном со всех сторон пиками, на высоте 2 тысячи 450 метров над уровнем моря.

«Следствие устанавливает причины аварии. Воздушное пространство над местом катастрофы закрыто, доступ к туристических маршрутов в окрестностях заблокирован», - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция подтвердила, что разбившийся самолет принадлежал авиакомпании JU-Air, он летел из Локарно на юге Швейцарии, в базу компании в Дюбендорфе, Цюрих. Также отмечает, что среди погибших - 11 мужчин и 9 женщин.

Люди происходили из четырех швейцарских кантонов. Также на борту была семья из Австрии. По данным полиции, самолет ударился об землю на большой скорости. Признаков внешнего вмешательства, столкновения или повреждений перед аварией нет.

Отмечается, что авиакомпания JU-Air была создана в 1982 году и предлагает экскурсии и чартерные рейсы самолетами Junkers Ju-52. Эти самолеты были построены в середине прошлого века и выведены из эксплуатации военно-воздушными силами Швейцарии.

Напомним, что в результате крушения авиалайнера на Кубе погибло 110 человек, среди которых 20 священников и 5 детей.