На одесской трасе произошло два ДТП с участием восьми авто – образовалась многокилометровая «пробка»

В воскресение вечером, 5 августа, на трассе трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск в пределах Николаевской области произошло сразу два ДТП, движение транспорта значительно затруднено.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Оба ДТП произошли в районе села Зеленого на полосе движения в сторону движения Николаева. Расстояние между местами происшествия менее одного километра. В первом случае столкнулись три автомобиля, во втором – пять. Все они двигались в попутном направлении.

На месте происшествия находятся сотрудники патрульной полиции. Информации о пострадавших нет. Стоит отметить, что судя по фото, в автомобилях, которые попали в ДТП, находились дети. Автомобили получили механические повреждения.

Движение значительно затруднено. Автомобильная «пробка» растянулась на много километров.

Напомним, в ноябре прошлого года рядом с селом Зеленое на трассе столкнулись микроавтобус «Mersedes Benz» и автомобиль «ВАЗ-2106». Водитель микроавтобуса оказался пьян. Тогда в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ».