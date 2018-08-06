«Застряли трое взрослых и двое детей»: На Кировоградщине ветер занес на дерево воздушный шар с людьми

В воскресенье вечером в Знаменке Кировоградской области воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за ветки и застрял на дереве.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на местном стадионе во время празднования дня города.

«5 августа в 20:37 в службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Грушевского воздушный шар, на котором осуществляли прогулку пятеро граждан, зацепился за ветки дерева и нужна помощь спасателей. Бойцы 18-й Государственной пожарно-спасательной части г. Знаменка с помощью автолестницы сняли пятерых человек (трое взрослых и двое детей) с дерева», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинской помощи граждане не нуждались.

Напомним, в Турции разбился воздушный шар с 20 туристами.