На Николаевщине столкнулись грузовик и легковой автомобиль

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» В понедельник, 6 августа, в Николаевской области возле поселка Маловарваровка произошло дорожно-транспортное происшествия с участием грузовика и легкового автомобиля «Renault».

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Фото из Viber-канала «ДТП и дороги Николаева и области»

Напомним, что ранее в Николаевской области на трассе М-14 столкнулись военный грузовик и «Lanos».