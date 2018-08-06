«Засуну телефон тебе в ж*пу»: На Одесчине полицейский избил парня, назвавшего его «мусором»

Между жителями Одесской области и несколькими правоохранителями возник конфликт. После словесной перепалки полицейский ударил оппонента.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.

Инцидент произошел в Тарутино Одесской области. Между местным жителем и сотрудниками полиции возник словесный конфликт. Один из правоохранителей превысил свои полномочия и несколько раз ударил мужчину, а затем и очевидца, который снимал конфликт на камеру.

- Человек назвал полицейского «мусор», после чего полиция его избила, выхватила телефон из рук и кинула об землю, при этом угрожая, - сообщил очевидец.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику!

В свою очередь, советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что руководство полиции об инциденте знает и на данный момент проводит проверку. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«По факту видео на котором сотрудники Тарутинского отделения полиции Одесской области демонстрируют позорное поведение, недостойное служащего Национальной полиции Украины назначена служебная проверка. Проверку проводит инспекция по личному составу ГУНП. Отдельно отмечу, что действия своих коллег не понимают и осуждают сами полицейские, которые видели эти позорные кадры, несмотря были там основания для конфликта или нет, это не дает оснований и не оправдывает такое поведение правоохранителей», - заявил Форостяк.

Напомним, в Одессе пьяная сотрудница полиции спровоцировала ДТП и устроила «стриптиз» перед врачами.