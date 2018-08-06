В Италии вблизи аэропорта из-за масштабного ДТП прогремел мощный взрыв

В Италии произошел взрыв в районе аэропорта Болоньи, на данный момент информации о жертвах нет.

Об этом сообщает Metro.

Сообщается, что взрыв произошел после аварии на автомагистрали и последующего пожара. По данным полиции и свидетелей, в ДТП попала цистерна с топливом. Также сообщается, что дороги вокруг места взрыва закрыты, на данный момент информации о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, в парижском аэропорту застрелили экстремиста, который выхватил ружье у спецназовца.