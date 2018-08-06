В полиции Днепра опубликовали видео с нагрудной камеры патрульного, который помогал удерживать гранату без чеки

Фото: Информатор Патрульная полиции Днепропетровской области опубликовала видео, как полицейский помогал мужчине держать гранату без чеки.

Соответствующий видеоролик размещен на странице ведомства в Facebook.

Как известно, 5 августа в Днепре на улице Илларионовской патрульные задержали мужчину, который бегал по округе с гранатой в руках. Ситуация стала критической после того, как стало известно, что у боеприпаса выдернута чека. Тогда сотрудник патрульной полиции помогал мужчине удерживать гранату.

Днем на спецлинию поступил вызов от жителей Самарского района о том, что на улице Илларионовская ходит гражданин с гранатой в руках, который громко кричит и просит о помощи.

Через несколько минут экипаж патрульных прибыл на место и обнаружил там мужчины с признаками алкогольного опьянения. Гражданин держал предмет, похожий на гранату, без чеки.

Мужчина был в возбужденном состоянии и просил помочь ему избавиться боеприпаса. Полицейские вызвали взрывотехников и окружили район, чтобы предотвратить возможные жертвам среди граждан.

Полицейским удалось успокоить мужчину и наладили с ним контакт. Поскольку у гражданина уже не оставалось сил держать предмет, похожий на гранату, патрульный сжал руки мужчины своими руками, примотал их скотчем и прикрыл возможную гранату бронежилетом. На мужчину также надели бронежилет. Инспектор держал руки мужчины до приезда взрывотехников.

Предмет, похожий на гранату, взрывотехники изъяли. Выяснилось, что внутри отсутствовал заряд, однако узнать об этом сразу было невозможно.

По словам гражданина, гранату ему дал знакомый. Обоих мужчин задержали и доставили в Самарское отделение полиции. Все детали происшествия будут выяснять следователи.

Напомним, что в Николаеве в районе рынка «Колос» сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в совершении разбойного нападения, в ходе которого пострадал ребенок – в момент задержания один из них выдернул чеку из гранаты. Однако сотрудники полиции не растерялись, «скрутили» злоумышленника, а один из правоохранителей перехватил гранату и держал предохранительную скобу до приезда взрывотехников на безопасном от прохожих расстоянии.