Возле Кинбурнской косы водитель квадроцикла столкнулся с внедорожником и попал в больницу

В Очаковском районе 5 августа в результате дорожно-транспортного происшествия с участием внедорожника и квадроцикла пострадал водитель мототранспорта.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Около 10:00 водитель квадроцикла двигался по полевой дороге вблизи Кинбурской косы в направлении села Васильевка. По предварительным данным, на закругленном участке дороги он не справился с управлением и допустил столкновение с внедорожником «Toyota Land Cruiser».

В результате ДТП 35-летний водитель квадроцикла доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, на Львовщине квадроцикл слетел с дороги и врезался в группу детей.