В Запорожье 17-летняя девушка врезалась в патрульную машину и сбила двух пешеходов

В воскресенье, 5 августа, в Запорожье несовершеннолетняя водитель во время маневра врезалась в служебный автомобиль патрульной полиции, после чего наехала на двух пешеходов и скрылась с места ДТП.

Об этом сообщили в патрульной полиции.

ДТП произошло в 23:30 на перекрестке улиц Молодежная и Республиканская.

По предварительным данным, 17-летняя девушка за рулем «Daewoo Racer» не справилась с управлением, в результате чего двое пешеходов получили многочисленные переломы. Они были госпитализированы в больницу.

После совершения ДТП несовершеннолетняя попыталась скрыться, однако другой экипаж патрульной полиции заблокировал и остановил машину.

Девушка объяснила, что право управления ей было передано 27-летним пассажиром, который оказался владельцем автомобиля и к тому же находился с признаками алкогольного опьянения. Также инспекторы установили, что мужчина в течение года шесть раз привлекался к административной ответственности, в частности в июле 2018 года на него было составлено два протокола за управление в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, в Киеве основатель «РосУкрЭнерго» на джипе «прокатил» на капоте полицейского и скрылся.