На Николаевщине мужчина на берегу Южного Буга нашел реактивный снаряд – взрывотехники уничтожили находку

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В Вознесенском районе мужчина нашел в акватории Южного Буга реактивный снаряд времен минувших войн.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Мужчина нашел снаряд калибром 152 мм на территории Бугского сельского совета напротив пирса терминала фирмы «Нибулон».

6 августа группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС области, путем контролируемого подрыва, уничтожила взрывоопасный предмет.

Напомним, ранее николаевец на берегу реки Ингул нашел спортивную сумку со взрывчаткой.

Тарас Леонтян

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