На Николаевщине мужчина на берегу Южного Буга нашел реактивный снаряд – взрывотехники уничтожили находку

В Вознесенском районе мужчина нашел в акватории Южного Буга реактивный снаряд времен минувших войн.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Мужчина нашел снаряд калибром 152 мм на территории Бугского сельского совета напротив пирса терминала фирмы «Нибулон».
6 августа группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС области, путем контролируемого подрыва, уничтожила взрывоопасный предмет.
Напомним, ранее николаевец на берегу реки Ингул нашел спортивную сумку со взрывчаткой.