На Николаевщине из-за непогоды на трассу упало четыре дерева – спасатели распилили и убрали их

В понедельник, 6 августа, на автодороге в направлении из поселка Казанка до села Великоалександровка Казанковского района Николаевской области в результате ухудшения погодных условий, дождя и порывов ветра, упало четыре дерева.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасателям в 17:35 сообщили, что из-за падения деревьев, движение автомобилей оказалось перекрыто. Работники 17-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью спецоборудования распилили и убрали поваленные деревья с проезжей части.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на электрические провода упал тополь – спасатели распилили дерево.