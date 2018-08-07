В Днепре пьяный водитель грузовика протаранил два легковых автомобиля, погибли два человека

Два человека погибли при столкновении грузовика с двумя легковушками в Днепре. Масштабная авария произошла на Набережной Заводской вечером 6 августа.

Об этом сообщает «Информатор».

Как рассказали очевидцы, около 19:30 грузовик «Mercedes» двигался со стороны центра города, а «BMW» - в противоположном направлении. На большой скорости, недалеко «McDonalds», грузовик задел «Daewoo Lanos», который поворачивал на стоянку супермаркета. После столкновения грузовик вынесло на встречную полосу и он снес автомобиль «BMW».

Удар был настолько сильный, что «Mercedes» перевернуло на бок, а кабина превратилась в груду металла. От удара серьезно пострадал и не подлежит восстановлению и автомобиль «BMW». Находившуюся за рулем легковушки девушку спасло то, что удар пришелся со стороны пассажирского сидения. Она госпитализирована с травмами.

А вот водитель грузовика скончался на месте ДТП. В кабине вместе с ним находилась женщина, которая умерла от полученных травм в автомобиле скорой помощи.

По предварительной информации, водитель грузовика был в состоянии алкогольного опьянения.

На месте аварии работали сотрудники патрульной полиции, спасатели, СМЭ и следственно-оперативная группа. Из-за ДТП было заблокировано движение троллейбусов. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на Закарпатье в результате масштабного ДТП пострадали четыре человека – трасса Киев-Чоп перекрыта.