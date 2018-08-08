На Николаевщине мужчина во время выпаса скота случайно нашел ящик с боеприпасами

В понедельник, 6 августа, между военным полигоном и поселком Тронка Березанского района местный житель случайно нашел ящик с боеприпасами.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Мужчина во время выпаса скота нашел ящик, в котором находились 18 снарядов калибра 30 мм и пять противотанковых снарядов с маркировкой ПГ 7Г, после чего он сразу сообщил в полицию.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрыво-технической службы ГУНП. Часть боеприпасов правоохранители изъяли и направили на экспертизу, а те, которые вызвали сомнение в безопасности транспортировки, полицейские уничтожили на месте.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что на Николаевщине мужчина на берегу Южного Буга нашел реактивный снаряд – взрывотехники уничтожили находку.