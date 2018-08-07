В поселке на Николаевщине столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл – двоих госпитализировали

В понедельник, 6 августа, в пгт Братское на перекрестке улиц Воронина и Некрасова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Opel Vectra» и мотоцикла «Musstang».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В результате столкновения транспортных средств 18-летний мотоциклист и его 20-летний пассажир с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что в центре Николаева водитель «Ford» перестраивался в другой ряд и столкнулся с мотоциклом.