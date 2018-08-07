На Николаевщине пенсионерка во время ссоры с мужем ранила себя ножом в грудь: «Хотела проучить, чтобы не пил»

В одном из сел Снигиревского района Николаевской области женщина во время ссоры с мужем нанесла себе телесные повреждения ножом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Ссора между супругами произошла 3 августа в их доме. По словам пенсионерки, во время конфликта она схватила нож и нанесла себе ранения в области грудной клетки, чтобы проучить мужа, чтобы тот не злоупотреблял алкоголем. Через двое суток женщина стала чувствовать себя хуже, поэтому обратилась за помощью к медикам.

На данный момент женщине провели операцию, она находится в медицинском учреждении, а полиция выясняет обстоятельства происшествия

По данному факту предварительно начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Продолжается расследование.

Напомним, что в киевском ТЦ женщина вскрыла себе вены из-за того, что ее мужа заподозрили в краже рюкзака за 500 гривен.