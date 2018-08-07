Житель Центрального района Николаева разбросал в администрации мусор со стихийной свалки – Берёза говорит, что вопросы к возчику ТБО

Скриншот из видео Во вторник, 7 августа, в администрацию Центрального района Николаева пришел житель города Александр Каратеев и высыпал два пакета мусора в кабинетах работников здания.

Об этом сообщил глава администрации Александр Берёза в ходе пресс-конференции.

Так, около 14:40 Каратеев вошел с пакетами мусора и растением в руке в здание, где сначала высыпал пакет в кабинете на первом этаже, а после - на втором.

Стоит отметить, что на фото мусор уже собрали в одном месте, хотя изначально, по словам сотрудников администрации, он был разбросан по всему кабинету.

После он приклеил на двери здания фотографии свалки на улице Экипажной, но к нему вышел охранник и потребовал их убрать. Они вместе вошли в здание и через некоторое время мужчина ушел, пообещав вернуться.

- В какой-то степени даже его возмущение я могу понять, но не могу понять одного: прежде чем делать столь эмоциональные поступки, которые очень близки к нарушению закона о чести и достоинстве граждан, нужно разобраться в ситуации. На самом деле нужно начать рассмотрение этого вопроса с самого себя. Есть ли у тебя договор на вывоз мусора? Платишь ли ты за эту услугу? В частном секторе, где, я так понимаю, проживает Александр Каратеев, все жители должны иметь прямые договора с возчиком на вывоз мусора, - рассказал глава администрации.

Александр Берёза По словам Берёзы, если жителям частного сектора предоставляют некачественную услугу, то они должны решать этот вопрос с возчиками.

- Понятное дело, что когда возчик оказывает некачественную услугу, то администрация может все-таки вмешиваться в эту ситуацию путем контроля санитарного состояния, составления административных протоколов. Но, по моей информации, конкретно по этим адресам многие люди не имеют договоров на вывоз мусора и результатом всего этого как раз и является то, что в Ракетном урочище регулярно появляются стихийные свалки, даже не веток, листвы и какого-то крупногабаритного мусора. Это свалки, где жители решили экономить свои деньги за счет денег других горожан. Они просто сносят пакеты с бытовым мусором, - подчеркнул он.

Работники администрации вызвали на место происшествия полицию, а после её отъезда вернулся Каратеев. На правой руке у него была перчатка, в которой он держал куст и требовал попасть к Берёзе. Сначала охранник не хотел пускать его в здание, однако позднее пропустил, забрав растение.

Дверь в приемную главы администрации оказалась заперта, но через пару минут секретарь открыла и попросила подождать, пока начальник вернется. По её словам, он уже уехал.

- Больше двух недель не вывозится мусор - запах стоит зловонный! Многократно обращался к начальству (в администрацию - прим. ПН). Обещали через два дня - через три, а прошло две недели. Я их неоднократно предупреждал: «Привезу мусор». Понюхайте, как он воняет здесь. А в ответ: «Делайте, что хотите, везите куда хотите». Я привез, чтобы они стали поближе к народу, - рассказал мужчина.

Также он заявил, что это не последняя его акция и если должной реакции не последует, он продолжит привозить мусор.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на перекрестке улиц 68 Десантников и 1-й Слободской, где недобропорядочные горожане систематически сбрасывают мусор и устраивают стихийную свалку, установят камеру внешнего видеонаблюдения.