В Тернополе пьяная девушка на внедорожнике едва не сбила людей на тротуаре, а после задержания обматерила патрульных

В Тернополе вчера, 6 августа, около 22:00 женщина в неадекватном состоянии на джипе вылетела на пешеходную полосу по улице Замковой.

Об этом пишет «Тернопольская липа».

После задержания дама вела себя нагло и могла произнести только три слова: «Иди на х**!».

Обнародовано видео, на котором видно, что Наталья находится в алкогольном или наркотическом опьянении и в основном, как попугай, повторяет ругательства.

По данным соцсетей, владелицу джипа зовут Наталья Зоткина, она является бывшей женой влиятельного горожанина и бизнесмена.

Напомним, в Одессе пьяная сотрудница полиции спровоцировала ДТП и устроила «стриптиз» перед врачами.