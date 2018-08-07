На Днепропетровщине на трассе произошла утечка азотной кислоты – спасатели ликвидируют опасное вещество

С автоцистерны на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка Р-52 за пределами населенного пункта села Ивановка вытекло почти 4 тонны азотной кислоты.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечают, что автоцистерна перевозила азотную кислоту в количестве 24 тонн. Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось 8 тонн азотной кислоты.

«Водитель автомобиля перекачал кислоту из поврежденного отсека в пустой отсек в количестве 4 тонн», - сообщили в ведомстве.

В общем, вытекло около 3-4 тонны вещества, на площади 40-45 кв. метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями проводятся работы по нейтрализации жидкости, вытекшей из цистерны», - добавили в ГСЧС.

Чрезвычайники добавили, что в 16:00 утечка кислоты прекратилась.

Напомним. в Николаеве патрульные за нарушение ПДД остановили фуру с цистерной и обнаружили утечку опасного вещества.