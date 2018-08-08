В Николаеве столкнулись Mercedes-Benz и Land Cruiser на спецномерах

Вечером во вторник, 8 августа, на проспекте Корабелов в Николаеве столкнулись автомобиль Mercedes-Benz A 160 и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Об этом сообщает издание "Новости Н".

Как пишет издание, Mercedes поворачивал с проспекта Корабелов во внутридворовой проезд, из которого в этот момент выезжал армейский внедорожник. Водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в левый бок Land Cruiser.

Стоит отметить, что Toyota Land Cruiser Prado принадлежит одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, а за рулем предположительно находился командир части.

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.