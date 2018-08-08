На Херсонщине полковник полиции из Сум заехал в заповедник на машине и стрелял по егерю

В Херсонской области егеря задержали полковника полиции, который устроил «разборки» с работниками заказника.

Об этом сообщает «Новый день».

Так, егерь Черноморского биосферного заповедника Сергей Ткаченко пытался выписать штраф мужчине за езду по охраняемой территории.

Водителя внедорожника егерь застал загорающим на песке. Нарушитель сбежал, бросив машину, и егерь перевез ее к сторожке. Забирать авто пришла ночью уже вооруженная компания.

Егеря вызвали полицейских, а до их приезда егерь Ткаченко обезвредил нападавшего, отобрав пистолет.

Егерь с ушибами и сотрясением мозга – в неврологии. А задержанный им оказался полицейским - при себе у него было удостоверение полковника Владимира Журавеля, начальника одного из управлений Нацполиции в Сумской области.

Напомним, высокопоставленный полицейский из Сумской области устроил стрельбу в одесском поезде.