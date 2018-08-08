В Киеве неизвестные захватили корпус университета «Украина» - руководство вуза заявляет о рейдерстве

В Киеве неизвестные пытаются захватить корпус Университета «Украина».

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

«Похоже на рейдерский захват Университета «Украина» (Киев, ул. Львовская, 23). Только что оттуда позвонил знакомый, который работает в приемной комиссии. Говорит, что недавно в помещение университета ворвались люди в форме и закрылись. Все работники выйти оттуда не успели, остались заложниками», - написал он в Facebook.

Президент университета вызвал полицию и правоохранители пытаются поговорить с неизвестными.

На странице Университета «Украина» в Facebook сообщается, что во вторник вечером, 7 августа, в университет привезли молодых людей спортивного телосложения, которые осуществили рейдерский захват корпуса университета.

«Не хочется верить, что такой способ присвоения имущества может так откровенно и вызывающе в центре Киева произойти с Университетом «Украина», единственным инклюзивно-ориентированным вузом в Украине», - говорится в сообщении.

- Приезжают 50 орлов в балаклавах, заблокировали все, людям руки выкручивают, выгоняют из кабинетов, - рассказал ректор учебного заведения Петр Таланчук в эфире украинского телеканала NewsOne.

Ректор назвал случившееся еще одним свидетельством «беззакония в государстве», подчеркнув, что прибывшие полицейские безучастно наблюдали за происходящим. По данным сотрудников университета, неизвестные ворвались в здание первого корпуса и в настоящий момент удерживают его.

Таланчук связал происшествие с решением суда об отчуждении данной недвижимости, которое в настоящее время оспаривается. Он пояснил, что университет брал кредит в банке «Хрещатик», но организацию ликвидировали, а «в этом процессе фирмы, занимающиеся недобрыми делами, выиграли суд о том, что первый корпус учебного заведения принадлежит им». Однако руководство университета, по словам Таланчука, не согласилось с данным решением из-за целого ряда очень грубых нарушений.

В свою очередь, в комментарии сайту «Сегодня» пресс-секреталь Нацполиии Киева Оксана Блищик сообщила, что причиной конфликта, который произошел во вторник вечером, 7 августа, в Киеве в университете «Украина», по предварительным данным, стали цивильно-правовые отношения. Предварительно известно, что конфликт возник между арендатором, который не платил деньги за аренду помещения, и арендодателем.

Напомним, на Житомирщине спецназ полиции задержал группу рейдеров, которые пытались захватить государственный гранитный карьер.