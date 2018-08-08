«Кровь котенка была у нее на лице»: В киевском метро попрошайка вцепилась зубами в кота, которого пытались забрать волонтеры 18+

В киевском метро вечером 5 августа произошел конфликт между женщиной, которая просила милостыню, и людьми, которые пытались забрать у нее котов. Во время инцидента женщина ухватилась зубами за лапу одного котенка.

Соответствующее видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

В Facebook-группе «Хвостатый Друг. Киев» участники инцидента пишут, что они несколько дней наблюдали за женщиной и решили забрать у нее котят.

«Двоих котят благополучно забрали, а в одного попрошайка вгрызлась зубами и не отпускала. Она была готова откусить ему лапу. Люди несколько минут не могли разжать ей зубы», – говорится в сообщении.

«Кровь котенка была у нее на лице. Лапу освободили. Девушка с котятами убежала от попрошайки подальше. А бабку интересовало кто оплатит разбитую корзинку», – подчеркнул автор записи.

Все котята были истощены. В ветиринароной клинике осмотрели пострадавшего котенка, которого назвали Логан, и оказалось, что у него ушиб правого локтевого сустава. Автор поста отмечает, что «еще бы миллиметр и попрошайка перегрызла Логану нерв и он остался бы инвалидом».

Одному из трех котят уже нашли семью.

Напомним, в Одессе арестовали живодера, который брал у волонтеров спасенных котят и убивал их на глазах у пасынка.