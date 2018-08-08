На Днепропетровщине на трассе легковушка врезалась в пассажирский автобус, есть погибшие и пострадавшие

В Днепропетровской области на трассе, между селами Лобойковка и Елезаветовка, столкнулись легковой автомобиль Audi и автобус с пассажирами. В результате ДТП погибло 2 человека, еще 13 получили ранения.

Об этом сообщил замначальника ГУНП в Днепропетровской области Владимир Богонис, передает пресс-служба ведомства.

Машина двигалась по шоссе со стороны Днепра, автобус ей навстречу — со стороны Лобойковки. Водитель Audi не отреагировал на знак «Стоп» и влетел автобусу в бок, из-за чего он перевернулся.

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Начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач сообщил, что спасатели с помощью спецоборудования достают из автобуса потерпевших, а также вырезают тела погибших. Автобус поднимают с помощью автокрана. Предварительно, в автобусе находилось 25 человек.

Фото: Информатор Фото: Информатор

Пострадавших госпитализируют в больницу Каменского. Правоохранители выясняют детали происшествия.

Напомним, в Днепре пьяный водитель грузовика протаранил два легковых автомобиля, погибли два человека.