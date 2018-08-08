На водоемах Николаевщины утонули еще трое людей

В Николаевской области за сутки, 7 августа, на водоемах нашли тела трех утопленников.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Так, 7 августа рыбак обнаружил на расстоянии 20 метро от берега реки Южный Буг тело мужчины. Оказалось, что мужчина 1976 года рождения утонул еще 5 августа, во время купания в реке в Первомайске.

7 августа еще два человека утонули в пруду села Новокрасное в Арбузинском районе и в реке Южный Буг в районе села Раковое Вознесенского района.

В первом случае ​​местные жители обнаружили тело женщины 1972 года рождения, а в другом – бездыханное тело друга 1955 года рождения обнаружил мужчина, отдыхавший вместе с погибшим.

Напомним, что с начала августа в реках и озерах Украины утонуло более 20 человек.