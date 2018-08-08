На Николаевщине в селе Общая Польза горел частный дом

Во вторник, 7 августа, в селе Общая Польза Новобугского района Николаевщины горел частный дом.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 22:22 соседи сообщили спасателям, что на улице Охотничья горит частный жилой дом. Прибывший дежурный караул 20 Государственной пожарно-спасательной части выяснил, что огнем охвачено здание на площади 50 квадратных метров.

Сотрудники ГСЧС не допустили распространение огня на расположенную рядом летнюю кухню. В 22:45 они локализовали пожар, а в 23:04 - ликвидировали его.

Отмечается, что к тушению огня привлекалось 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Причину и обстоятельства пожара выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что спасатели Николаевщины ликвидировали пожар сеновала и не допустили возгорания жилого дома.