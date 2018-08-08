Под Николаевом столкнулись два грузовика – пострадавших нет

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» Утром в среду, 8 августа, на трассе Н-14 Николаев-Кропивницкий возле полигона в микрорайоне Терновка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что в аварии никто не пострадал. В полицию по факту столкновения транспортных средств вызов не поступал.

Предположительно, участники ДТП могли оформить европротокол.

На фотографии с места аварии видно, что один из грузовиков получил серьезные механические повреждения.

Напомним, что на Николаевщине из-за ямы на разбитой трассе Н-14 микроавтобус попал в ДТП.