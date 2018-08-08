В Николаеве троллейбус №2 временно не ходил до конечной остановки - на электротрансе сказали, что чистят контактные линии

В Николаеве в среду, 8 августа, водители троллейбусов №2 отказывались везти пассажиров до конечной остановки.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, троллейбусы доезжали до остановки «Центральный стадион», где высаживали возмущенных людей, отказываясь везти их до конца маршрута. Сами водители ничего им не объясняли.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко рассказал, что контактные линии по пути следования маршрута заросли деревьями.

- Да ничего не случилось, просто зачищают контактную линию во время перерыва. Когда маленькая загруженность троллейбуса, - сказал он.

Спустя некоторое время троллейбусы возобновили своё движение.

Ранее сообщалось, что у «Николаевэлектротранса» сгнили 224 аварийные опоры – трамваи могут не выйти на линии. А депутат Николаевского городского совета Владимир Евтушенко на должности директора КП «Николаевэлектротранс» получает зарплату в 34 тысячи 633 гривны.