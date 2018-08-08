На Ровенщине пьяный местный депутат на незадекларированном внедорожнике сбил насмерть велосипедиста

В Ровенской области нетрезвый депутат райсовета насмерть сбил 58-летнего велосипедиста.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Ровенской области.

Полиция не называет имени и должности водителя.

«Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов» вблизи села Александрия в полицию поступило вчера, 7 августа, около 21:30», – говорят в полиции.

Отмечается, что водитель – 35-летний житель села Великое Вербче Сарненского района. Он ехал на Аudi Q7 на иностранной регистрации в направлении Ровно.

Источники «Украинской правды» в полиции Ровенской области подтвердили, что речь идет о депутате Сарненского районного совета Петре Зембицком.

Согласно его декларации, он живет именно в Великом Вербчем, однако ни Аudi, ни любого другого авто не имеет, как и жилья. Депутат владеет сельскохозяйственным предприятием.

«По результатам освидетельствования водителя алкотестер показал 1,27 промилле», – отмечают правоохранители.

От полученных травм 58-летний житель села Александрия погиб на месте. Полиция открыла дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

В то же время UA:Рівне подтверждает данную информацию со ссылкой на заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Ровенской области Александра Панасюка. Также отмечается, что на данный момент водитель автомобиля не задержан.

Напомним, 13 июля в городе Перечин глава района Виктор Олефир, находясь за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee с иностранной регистрацией в нетрезвом состоянии, сбил двух местных жительниц - 1962 и 1947 года. Женщина 1962 года от полученных травм скончалась. Другую с тяжелыми травмами госпитализировали. Позже вторая женщина скончалась в больнице.