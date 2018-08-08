В Апелляционном суде Киева радикалы из С14 побили адвоката, сделавшего им замечание

Члены радикальной организации С14 в Апелляционном суде Киева напали на адвоката Олега Поваляева.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Отмечается, что 7 августа Поваляев участвовал в судебном заседании, на котором также находились несколько человек с символикой одной из праворадикальных организаций. Молодые люди своим повелением демонстрировали полное пренебрежение к участникам судебного процесса и пытались сорвать судебное заседание. Юрист сделал им замечание, после чего двое из них схватили адвоката, а третий ударил его рукой в лицо.

После объявления перерыва в судебном заседании адвокат, выходя из зала суда, столкнулся с группой, приблизительно, из 30 человек. Они выкрикивали оскорбления и нецензурную брань, при этом угрожали ему физической расправой в связи с тем, что адвокат, по их мнению, защищает ни того, кого «надо».

В свою очередь, полиция никак не отреагировала на происходящее.

По данному факту Поваляев подал сообщение об уголовном правонарушении. Он проходит медицинское обследование для установления степени тяжести телесных повреждений. Данную ситуацию рассмотрят 10 августа на очередном заседании Комитета защиты прав адвокатов НААУ.

Напомним, 21 апреля этого года члены С14 сожгли лагерь ромов на Лисой горе в Киеве. В 2017 году организацию С14 внесли в список Международной организации по определению и анализу терроризма (TRAC).

Также в Киеве из-за застройки зеленой зоны националисты устроили драку с полицией. Также в Киевсовете националисты с топорами устроили потасовку и выломали дверь в сессионный зал.