В Снигиревке бешеный бык напал на людей – его остановили 11 выстрелов из пистолетов и ружья

В Снигиревке во вторник, 7 августа, двое мужчин пострадали от нападения больного бешенством быка. Животное остановил только 11-й выстрел.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В семь утра в местный отдел полицию позвонила женщина и просила спасти ее мужа и соседа от нападения домашнего быка. Животное внезапно напало на них, начало топтать их во дворе дома и поднимать на рога. Хозяйка успела скрыться в доме и ждала помощи.

Двое полицейских, старший участковый офицер полиции и инспектор группы реагирования патрульной полиции, срочно прибывшие на вызов, увидели, как одичавшая животное нападает на беспомощных мужчин.

Полицейские применили табельное огнестрельное оружие. Они совершили восемь выстрелов, но только смогли отвлечь внимание быка от его жертв на себя. Разъяренный бык продолжал крушить все на своем пути, пытаясь прорваться со двора частного дома на улицу.

Опасаясь, что бык сможет вырваться и напасть на других жителей, полицейские вызвали на подмогу местного охотника. На место происшествия прибыл начальник отдела полиции, и вместе правоохранители до приезда охотника не давали животному выбежать со двора.

За несколько часов, одиннадцатый точный выстрел картечью обезвредил быка, весом более 800 килограмм.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что бык болен бешенством.

Пострадавшим мужчинам полицейские оказали неотложную помощь и вызвали медиков, ранены были госпитализированы и требовали оперативного вмешательства. Сейчас они находятся в больнице, их жизни уже ничего не угрожает.

Напомним, что ранее в селе Кобзарцы Снигиревского района кошка с бешенством укусила свою хозяйку.