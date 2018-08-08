«Заблокировали машину и не дают выпустить стерилизованных собак»: В Николаеве возник конфликт между горожанами и работниками «ЦЗЖ»

В Николаеве в среду, 8 августа, возник конфликт между работниками КП «Центр защиты животных» и местными жителями, которые не дают выпустить уже стерилизованных собак.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал директор КП Александр Голобродский.

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По его словам, в течение дня сотрудники «ЦЗЖ» выпускали привитых и стерилизованных собак на места, откуда их ранее выловили, при этом во время выпуска последней партии животных, местные жители, увидевшие это, начали блокировать автомобиль и требовать их не выпускать.

– 2-3 собаки должны быть выпущены на улице 295-й Стрелковой дивизии. Мне позвонила диспетчер и сказала, что на данный момент там конфликт. Суть в чем: ребята приехали выпускать, местные жители увидели и заблокировали машину, окружили ее, угрожают, скандалят, и требуют не выпускать, потому что они якобы мешают жизни: кусаются, лают, мешают и так далее. Работники КП там заблокированы: жители обступили машину, не дают открыть борта, не дают выпустить животное. Они и уехать не особо могут. Они утверждают, что писали заявление с просьбой безвозвратного отлова, - рассказал директор КП.

На вопрос о том, были ли у собак замечены проявления агрессии, Голобродский сказал, что «в пределах допустимого». Также он отметил, что эти собаки, которых пытаются выпустить работники КП, были отловлены по заявлению местных жителей, а не в результате укуса собакой человека.

– На данный момент у нас просто нет выхода. Мы не можем держать собак по три года на КП, если собака стерилизована. В данном случае у нас собака (была отловлена, – прим.) не «по покусу», а по просьбам жителей. Эту просьбу жителей, исходя из ситуации, мы выполнить не можем, - добавил он.

По словам Голобродского, жители одного из домов, намерены вызвать полицию на место конфликта, чтобы «обязать КП не выпускать собак».

- Я разговаривал с женщиной, местной жительницей, она на очень повышенным тонах требовала, чтобы мы не выпускали собак, но я пытался объяснить, что это наша обязанность.

Также он добавил, что участники конфликта написали заявление в полицию, а также собрали подписи под обращением на его имя с требованием животных не выпускать. По его словам, сегодня собак вернут на КП, пока будут решаться дальнейшие действия в отношении этих животных.

В пресс-службе управления патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что около 17:00 поступил вызов, после приезда патрульных, жильцы написали заявление о том, что они не хотят, чтобы собак выпускали.

Напомним, что в Николаеве в среду, 25 июля, возле офиса коммунального предприятия «Центр защиты животных» собрались члены «Правого сектора» и представители ряда общественных организаций.

В частности, после эвтаназии 70 животных произошел конфликт на территории «Центра защиты животных» между зоозащитниками и сотрудниками предприятия.

Утром 17 июля под мэрией Николаева зоозащитники и противники бродячих животных устроили пикеты. В во время перерыва в сессии они подрались в холле мэрии, Голобродский подал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений. Во время сессии он должен был выступить с отчетом, но на момент отстранения его не было в сессионном зале. В этот же день стало известно о том, что Александра Голобродского отстранили от должности и.о. директора КП, пока его деятельность во главе КП будет проверять контрольная комиссия.

После этого в Николаеве и по всей стране прошла акция зоозащитников «Україна - не живодерня».

Также зоозащитники блокировали «ЦЗЖ» и не хотели пропускать журналистов на предприятие, а глава зоозащитной организации заявила, что безвозвратный отлов не решит проблему с бродячими собаками в Николаеве.