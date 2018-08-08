В Харькове начальница службы по делам детей получила условный срок из-за смерти трехлетнего мальчика от побоев

Октябрьский районный суд Харькова признал виновной начальницу службы по делам детей Новобаварского района Харькова Елену Таркину, которая допустила смерть трехлетнего ребенка вследствие насилия в семье.

Об этом сообщает KharkivToday.

В сентябре 2017 начальница службы по делам детей Новобаварского района получила сообщение от директора районного Центра социальных служб о необходимости провести работу с семьей, где мужчина систематически бьет трехлетнего мальчика. Она поручила эту задачу своим подчиненным, однако они халатно отнеслись к исполнению обязанностей, составив лишь формальный акт проверки.

Мужчина продолжил издеваться над ребенком, и через три недели после проверки мальчика доставили в реанимацию, где он умер. Согласно выводам судмедэкспертизы, причиной смерти ребенка стала алиментарная дистрофия (голод) в результате внешнего ограничения питания.

Суд учел тот факт, что женщина заключила с прокурорами сделку о признании вины, уволилась с работы и пообещала возместить все судебные расходы в полном объеме. При этом Таркина подавала апелляцию на свое отстранение от работы, но проиграла ее.

Чиновницу приговорили к трем годам тюрьмы с испытательным сроком в один год за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК).

Напомним, что в Корабельном районе Николаева соцслужбы проверили пять неблагополучных семей – одного представителя привлекут к админответственности.