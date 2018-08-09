В Николаеве столкнулись трамвай и «ВАЗ» – пострадал пассажир легковушки

В Николаеве в четверг утром, в Ингульском районе вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая и «ВАЗ-2107» пострадал пассажир автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Информация о ДТП на пересечении улиц 7-й Продольной и Скульптора Измайлова поступила спасателям в 07:05.

В результате столкновения пассажир «ВАЗ» получил телесные повреждения. Спасатели вытащили пострадавшего 1974 гада рождения из автомобиля и транспортировали к карете скорой медицинской помощи. В дальнейшем его госпитализировали в одно из лечебных учреждений города.

На места происшествия работали отделения аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС в Николаевской области.