«Уже привлекалась за аналогичные поступки»: На Николаевщине женщина топором побила голову сожителю

В Снигиревском районе ранее судимая женщина после пьянки обухом топора побила голову своего спящего сожителя.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Информация о том, что в приемное отделение больницы доставлен 56-летний мужчина с повреждениями головы поступила в полицию около 00:40 8 августа.

«На месте происшествия полицейские выяснили, что телесные повреждения пострадавший получил еще утром 7 августа от своей 43-летней сожительницы, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные поступки. Женщина нанесла несколько ударов по голове обухом топора, когда тот уснул после совместного распития алкоголя», – говорится в сообщении.

Родственники пострадавшего вызвали скорую медицинскую помощь только после ухудшения его состояния.

Свой поступок женщина отказалась объяснять и пока не дает никаких показаний. Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас задержанной сообщили о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений (часть 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Решается вопрос о выборе меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Первомайске мужчина во время застолья ранил свою сожительницу ножом в живот.