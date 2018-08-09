В Николаеве разыскивают водителя автомобиля, который скрылся с места аварии

В Николаеве патрульные разыскивают участника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого водитель скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

Отделом розыска и обработки материалов ДТП разыскивается автомобиль «Daewoo Lanos» серого цвета, фрагмент номера 1765, с характерными повреждениями задней левой стороны автомобиля, водитель которого 1 августа около 12:45 на улице Новостройная в районе перекрестка с улицей Уральская совершил столкновение с автомобилем «Chery Amulet». После чего водитель автомобиля «Daewoo Lanos» скрылся с места происшествия.

«Обращаемся с просьбой к гражданам, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанном дорожно-транспортном происшествим или местонахождении разыскиваемого транспортного средства, сообщить по телефонам 063-148-55 -43, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская 1б / 1, каб. 113», – добавили в полиции.

Напомним, что в Николаеве разыскивают водителя автомобиля с еврономерами, из-за которого в ДТП попал «Porsche».