«Вооружены молотками и ножами»: в Лукьяновском СИЗО экс-бойцы «Торнадо» устроили бунт

В Лукьяновском СИЗО ввели план «Буря» из-за бунта бойцов «Торнадо».

Об этом сообщает INSIDER с места происшествия.

По предварительной информации, экс-комбата Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениям временного содержания.

В ответ на это узники забаррикадировали выход из камеры и сопротивляются правоохранителям. В подкрепление приехал спецназ Государственной пенитенциарной службы.

Возле СИЗО собрались активисты, протестующие против разделения удерживаемых «торнадовцев». Извне выходы и подъезды заблокированы полицейскими. Внутри изолятора находится группа поддержки экс-бойцов батальона «Торнадо».

На опубликованном видео видно, что к «торнадовцам» присоединились и другие заключенные. Они вооружены молотками и ножами.

Напомним, в июне 2015 года были задержаны восемь бойцов «Торнадо», в том числе его командир Руслан Онищенко. Им предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей в зоне боевых действий в Луганской области, пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. В 2016 году был задержан и заместитель командира Николай Цукур. В марте того же года Цукура арестовали и объединили его дело с делом ранее задержанных торнадовцев. Позже суд приговорил 8 «торнадовцев» к длительным срокам заключения.