На Николаевщине по неустановленным причинам горел магазин-бар

В среду, 8 августа, в Николаевской области в селе Березнеговатое горел магазин-бар.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 1:58 спасателям сообщили о пожаре магазина на улице Мира. Прибывшее отделение 9 Государственной пожарно-спасательной части выяснило, что горение возникло в помещении магазина-бара и существует угроза увеличения площади пожара.

Уже в 02:16 пожар удалось локализовать, а в 04:30 - ликвидировать. Отмечается, что сотрудники ГСЧС смогли спасти помещение магазина от полного уничтожения. Сейчас устанавливается причина возгорания.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники. Дополнительно для подвоза воды задействовали технику местных предпринимателей, также на месте работали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Николаеве спасатели ликвидировали пожар крыши жилого дома.