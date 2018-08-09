В Николаеве на проспекте Центральном столкнулись две «маршрутки» – есть пострадавшие

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2180 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1308)   

В четверг, 9 августа, в Николаев на проспекте Центральном в районе пересечения с улицей Лягина произошло ДТП с участием двух маршрутных такси: №16 и №88.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Маршрутные такси двигались со стороны улицы Соборной в направлении Декабристов. На нерегулируемом пешеходном переходе они столкнулись, получив незначительные механические повреждения.

На месте происшествия находятся сотрудники управления патрульной полиции. Движение на данном участке проспекта немного затруднено. 

Обновлено 19:35 По информации управления патрульной полиции Николаевской области, карета скорой с подозрением на сотрясение головного мозга госпитализировала пассажирку одного из маршрутных такси. Однако в итоге предварительный диагноз не подтвердился. Также спустя время в БСМП за медпомощью обратились еще две пассажирки.

Напомним, ранее в Николаеве на Центральном проспекте столкнулись «маршрутка» и кроссовер. Тогда пострадали шесть человек.

Анатолий Чубаченко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия