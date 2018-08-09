Возле Лукьяновского СИЗО произошла потасовка с участием спикера замглавы Минюста

Возле Лукьяновского СИЗО в Киеве между активистами, которые пытались помешать этапированию бойцов «Торнадо», и спикером заместителя министра юстиции Юрием Маслаком произошла потасовка.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Как известно, 9 августа, в Лукьяновском СИЗО экс-бойцы «Торнадо» устроили бунт - спецназу пришлось штурмовать камеру. По предварительной информации, экс-комбата Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениям временного содержания.

Спикер ведомства вышел к активистам, чтобы объяснить ситуацию, однако некоторые из толпы начали толкать представителя Минюста, в частности, пожилая женщина вцепилась ему в спину и начала наносить по ней удары. После этого правоохранители взяли мужчину в кольцо и начали уводить от здания. Активисты вслед Маслаку начали скандировать «Ганьба».

Стоит отметить, что во время этапирования бойцов «Торнадо» под Лукьяновским СИЗО произошли столкновения между гражданами и правоохранителями. Из СИЗО пытались выехать три автозака, чему пытались помешать собравшиеся у здания люди. В частности, одна из активисток бросалась под машину.

Напомним, в июне 2015 года были задержаны восемь бойцов «Торнадо», в том числе его командир Руслан Онищенко. Им предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей в зоне боевых действий в Луганской области, пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. В 2016 году был задержан и заместитель командира Николай Цукур. В марте того же года Цукура арестовали и объединили его дело с делом ранее задержанных торнадовцев. Позже суд приговорил 8 «торнадовцев» к длительным срокам заключения.