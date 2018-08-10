«Была агрессивной и избила ребенка»: В Харькове в детской больнице пьяная медсестра устроила дебош

В Харькове, в отделении «Охматдет» медицинская сестра пришла на работу в нетрезвом состоянии и избила ребенка.
Об этом сообщает «ТСН».
По информации телеканала, женщина схватила ребенка за волосы и силой поволокла мыть голову.
Напуганные малыши позвонили своим родителям, которые увидели пьяного медработника на рабочем месте и вызвали полицию.
Даже отряд патрульных не смог успокоить медсестру: она была агрессивной, бросалась вещами и угрожала. В конечном итоге, полиция забрала медицинскую работницу в участок.
Напомним, в Одессе пьяная сотрудница полиции спровоцировала ДТП и устроила «стриптиз» перед врачами.