«Была агрессивной и избила ребенка»: В Харькове в детской больнице пьяная медсестра устроила дебош

В Харькове, в отделении «Охматдет» медицинская сестра пришла на работу в нетрезвом состоянии и избила ребенка.

Об этом сообщает «ТСН».

По информации телеканала, женщина схватила ребенка за волосы и силой поволокла мыть голову.

Напуганные малыши позвонили своим родителям, которые увидели пьяного медработника на рабочем месте и вызвали полицию.

Даже отряд патрульных не смог успокоить медсестру: она была агрессивной, бросалась вещами и угрожала. В конечном итоге, полиция забрала медицинскую работницу в участок.

Напомним, в Одессе пьяная сотрудница полиции спровоцировала ДТП и устроила «стриптиз» перед врачами.