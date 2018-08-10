В Николаеве столкнулись мопед и автомобиль «Nissan» – пострадал водитель двухколесного транспорта

В пятницу, 10 августа, в Николаеве на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Парковой произошло ДТП с участием автомобиля «Nissan X-Trail» и мопеда «Viper».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

В то же время, в управлении патрульной полиции Николаевской области редакции сообщили, что автомобиль «Nissan» двигался по проспекту Богоявленскому со стороны улицы Космонавтов в направлении Южной. На пересечении с улицей Парковой водитель начал сворачивать налево, не пропустив при этом мопед, который двигался во встречном направлении.

В результате столкновения водитель «Viper» был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота.

Транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники управления патрульной полиции Николаевской области.

Фото: Новости-N

Напомним, ранее при выезде из Николаева мотоциклист получил тяжелые травмы после столкновения с «КамАЗом».