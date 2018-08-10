В Николаеве спасатели достали застрявшего в заборе шестимесячного щенка

В пятницу, 10 августа, в Николаеве спасатели вытащили застрявшего в заборе шестимесячного щенка.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 8:26 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на территории частного домовладения по улице Гаражной собака породы хаски головой застряла между отверстиями кирпичного забора.

Спасатели аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС с помощью специального оборудования распилили забор и освободили оттуда шестимесячную собаку по кличке Белка.

Напомним, что в селе на Николаевщине корова упала в колодец – ее доставали спасатели.