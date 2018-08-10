Суд арестовал экс-замглавы «Укргаздобычи» с залогом в 3 миллиона гривен - на заседание пришли провокаторы

В Печерском районном суде Киева около 15:20 началось заседание по избранию меры пресечения бизнесмену Алексею Тамразову, которому вменяют дачу крупной взятки прокурору.

Об этом сообщает LB.ua,

Прокуроры предложили отправить Тамразова под стражу с возможностью внесения залога в размере 3200 прожиточных минимума, а также обязать его не покидать Киев, воздерживаться от общения со свидетелями, носить электронный браслет.

Адвокаты Тамразова вместо этого начали говорить о необоснованности ходатайства прокуроров, однако завершить выступление им не удалось, так как в зал забежали какие-то люди, которые начали кричать: «Коррупционера за решетку».

Активисты «С14», которые пришли поддержать Тамразова, начали пререкаться с ними и обозвали пришедших «титушками». После этого судья заставил всех, в том числе СМИ, покинуть заседание. Оно продолжилось в закрытом режиме.

Адвокаты подозреваемого ходатайствовали о том, чтобы прессу вернули в зал заседаний, но получили отказ.

Позже на улице возле здания суда между сторонниками Тамразова и и его противниками произошла словесная перепалка, после чего последние покинули территорию суда, передает "Инсайдер". Они отказались отвечать на вопросы журналистов относительно своей позиции и прятали лица от камер.

Обновлено 17:35 Печерский районный суд города Киева сегодня, 10 августа, избрал меру пресечения Алексею Тамразову в виде содержание под стражей сроком на два месяца с правом залога 3 млн гривен. Об этом сообщил следственный судья Печерского районного суда Вячеслав Пидпалый, передает РБК-Украина.

Напомним, 9 августа при попытке дать прокурору ГПУ взятку в $200 тысяч задержан экс-первый замглавы «Укргаздобычи», владелец издания «TheInsider».

Отметим, взятка от бывшего замглавы «Укргаздобычи» предназначалась экс-николаевскому прокурору Кулику, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении.

Алексей Тамразов был первым зампредседателем правления государственной компании «Укргаздобыча» с 2010-го по март 2014 года. Он считается бенефициаром «Западной нефтегазовой компании» (ЗНГК), которая формально зарегистрирована на его бизнес-партнера Сергея Чорного.

Тамразов также является владельцем ООО «Всеукраинская медиа группа», которому принадлежит интернет-издание «Инсайдер».